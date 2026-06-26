Vojni analitičar Aleksandar Radić napustio Srbiju nakon emitovanja snimaka praćenja na kojima je njegova maloletna ćerka

Slobodna Evropa pre 2 sata
Vojni analitičar Aleksandar Radić napustio Srbiju nakon emitovanja snimaka praćenja na kojima je njegova maloletna ćerka

Vojni analitičar Aleksandar Radić napustio je Srbiju nakon što su mediji objavili video-snimke njegovog praćenja na kojima je i njegova maloletna kćerka, rekao je on 26. juna u pisanoj izjavi za agenciju Beta. "Na meti se našla moja kćerka koja za nekoliko dana puni 16 godina.

U utorak 23. juna TV Informer je prikazao nju na snimcima praćenja, a tokom tog dana pustili su sveže snimke kako čekam u parku da ona završi neke obaveze. Šta učiniti kada je neprijatelja puno i ugroze vam dete? Otišli smo u inostranstvo", naveo je Radić u pisanoj izjavi. On je dodao da je očekivao "udar Srpske napredne stranke i Vojno-bezbednosne agencije" ali da nije očekivao da će sprovesti akciju praćenja velikog obima sa medijskom podrškom. Govoreći o
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