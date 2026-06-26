Beograd na vodi dobio građevinsku dozvolu za gradnju kompleksa na nekadašnjoj lokaciji BAS-a

Serbian News Media pre 1 sat
Beograd na vodi dobio građevinsku dozvolu za gradnju kompleksa na nekadašnjoj lokaciji BAS-a

Kompanija Beograd na vodi dobila je građevinsku dozvolu da gradi stambeno-poslovni kompleks na lokaciji gde se nekada nalazila Beogradska autobuska stanica (BAS) u Karađorđevoj ulici, objavio je danas Forbs Srbija.

Rešenje o dozvoli izdao je 23. juna Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Beograda, a u okviru budućeg kompleksa, čija je gradnja sada i zvanično odobrena, nalaziće se pet objekata sa zajedničkom garažom. Sve zgrade će imati po osam spratova, plus još jedan povučeni sprat, dok će garaža imati dva podzemna nivoa. Ceo stambeno-poslovni kompleks će imati 629 stanova, 26 poslovnih prostora i 823 parking mesta u podzemnoj garaži, a gradnja objekata je
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