Kragujevac: Najavljena havarijska isključenja vode na pet lokacija

Serbian News Media pre 2 sata
Kragujevac: Najavljena havarijska isključenja vode na pet lokacija

Na lokaciji Teferič, u Ulici Milorada Cvetkovića, obustava je planirana od 08:00 do 12:00 časova zbog popravke kućnog priključka.

U Pivari, u Ulici Dragoslava Srejovića, voda će biti isključena od 12:00 do 14:00 časova, takođe zbog popravke kućnog priključka. U Šumaricama, u Ulici Despota Ugleše, planirana je obustava od 14:00 do 17:00 časova zbog ugradnje hidranta. U Erdogliji, u Ulici Daničićeva, isključenje je najavljeno od 08:00 do 12:00 časova zbog rada po dopisu. U Bresnici, u Ulici Užičke Republike, obustava je planirana od 12:00 do 15:00 časova zbog popravke kućnog priključka. U
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