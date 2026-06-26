SRCE: „Trodnevno zatvaranje centra Beograda zbog skupa SNS je nedopustivo“

Srbija centar (SRCE) navodi da je odluka Sekretarijata za javni prevoz da od petka u 4.00 ujutru do ponedeljka u 4.00 ujutru potpuno zatvori Bulevar kralja Aleksandra, Dečansku, Kneza Miloša, Takovsku i Trg Nikole Pašića posledica skupa SNS u subotu.

U saopštenju se ocenjuje da je takva mera „vrhunac bahatosti“ i „otvoreni teror nad Beograđanima“. SRCE navodi i da se ova odluka donosi u trenutku kada je u zemlji proglašen crveni meteoalarm zbog ekstremno visokih temperatura. Stranka tvrdi da se građani zbog toga guraju u pregrejane autobuse i kolone tokom radnog dana, kao i da se parkirani automobili pomeraju radi postavljanja scenografije za stranački skup. Srbija centar je pitao gradske vlasti i saobraćajnu