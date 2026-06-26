Venecuelski ministar: U zemljotresima poginulo 235 osoba, 4.300 nestalo, nastavlja se potraga

Ministar zdravlja Venecuele Karlos Alvarado saopštio je da je u dva velika zemljotresa u toj zemlji, prema novom bilansu, poginulo 235 osoba, a povređeno najmanje 4.300.

I dalje se očekuje porast poginulih i povređenih nakon zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 koji su se u sredu uveče osetili u više regiona. Više hiljada ljudi se vodi kao nestalo, a građani širom severa zemlje na ulicama traže tela i preživele koji su zarobljeni u ruševinama. Najpogođeniji je priobalni region La Gvaira, severno od glavnog grada Karakasa, gde je zatvoren i aerodrom. Ponude za slanje pomoći i zaliha stizale su iz celog sveta, a Ministarstvo finansija