Ivana Španović u Zagrebu pomerila granicu u troskoku na otvorenom

Ivana Španović je najboljim rezultatom troskokom na otvorenim borilištima u karijeri osvojila četvrto mesto.

Srpska atletičarka je na „Hanžekovićevom memorijalu“ u Zagrebu skočila 14.25 metara i za santimetar popravila rezutat iz juna 2022. “Bilo je ovo najjače takmičenje ove godine u svetu. Vetar nije pogodovao, kovitlao je. Tako je, na primer, Ivani duvao u grudi od slabog do 3,8 metara u sekundi. Nekima je pomogao, okrenuo se i duvao u leđa. Ipak, ostali uslovi su pogodovali – sjajna podrška publike, skakalište, sve… Ostavila je Ivana potpuno drugi utisak u odnosu na