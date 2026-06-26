Ivana Španović u Zagrebu pomerila granicu u troskoku na otvorenom

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Sport Klub
Ivana Španović u Zagrebu pomerila granicu u troskoku na otvorenom

Ivana Španović je najboljim rezultatom troskokom na otvorenim borilištima u karijeri osvojila četvrto mesto.

Srpska atletičarka je na „Hanžekovićevom memorijalu“ u Zagrebu skočila 14.25 metara i za santimetar popravila rezutat iz juna 2022. “Bilo je ovo najjače takmičenje ove godine u svetu. Vetar nije pogodovao, kovitlao je. Tako je, na primer, Ivani duvao u grudi od slabog do 3,8 metara u sekundi. Nekima je pomogao, okrenuo se i duvao u leđa. Ipak, ostali uslovi su pogodovali – sjajna podrška publike, skakalište, sve… Ostavila je Ivana potpuno drugi utisak u odnosu na
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