Partizan nije imao sreće na žrebu, evropski giganti u Beogradu

Rukometaši Partizana dobili su specijalnu pozivnicu za učešće u novom, proširenom formatu Lige šampiona, a žreb nije imao milosti prema crno-belima koji će u prvoj fazi igrati sa gigantima, kakvi su Vesprem, Berlin i Porto.

Iako je elitno takmičenje prošireno, sistem takmičenja je takav da neće biti većeg broja utakmica. Naime, po dve ekipe iz šest grupa izboriće plasman u TOP 12 fazu, gde će biti formirane dve grupe sa po šest ekipe, a nokaut faza će krenuti utakmicama četvrtfinala. Ekipa koje ne izbore plasman u TOP 12 fazu Lige šampiona, a jasno je da su šanse Partizana u domenu naučne fantastike, evropsku priču će nastaviti u Ligi Evrope, gde će Partizan objektivno biti daleko