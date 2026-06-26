Partizan nije imao sreće na žrebu, evropski giganti u Beogradu

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Svetozar Janičić
Partizan nije imao sreće na žrebu, evropski giganti u Beogradu

Rukometaši Partizana dobili su specijalnu pozivnicu za učešće u novom, proširenom formatu Lige šampiona, a žreb nije imao milosti prema crno-belima koji će u prvoj fazi igrati sa gigantima, kakvi su Vesprem, Berlin i Porto.

Iako je elitno takmičenje prošireno, sistem takmičenja je takav da neće biti većeg broja utakmica. Naime, po dve ekipe iz šest grupa izboriće plasman u TOP 12 fazu, gde će biti formirane dve grupe sa po šest ekipe, a nokaut faza će krenuti utakmicama četvrtfinala. Ekipa koje ne izbore plasman u TOP 12 fazu Lige šampiona, a jasno je da su šanse Partizana u domenu naučne fantastike, evropsku priču će nastaviti u Ligi Evrope, gde će Partizan objektivno biti daleko
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Jaka A grupa: Partizan saznao imena rivala u Ligi šampiona

Jaka A grupa: Partizan saznao imena rivala u Ligi šampiona

Danas pre 1 sat
Rukometaši Partizana u Ligi šampiona protiv Vesprema, Berlina i Porta

Rukometaši Partizana u Ligi šampiona protiv Vesprema, Berlina i Porta

Serbian News Media pre 1 sat
Rukometaši Partizana dobili protivnike u Ligi šampiona

Rukometaši Partizana dobili protivnike u Ligi šampiona

RTS pre 2 sata
Dimitrijević: Nismo imali sreće, ali možemo svakom da stanemo na crtu

Dimitrijević: Nismo imali sreće, ali možemo svakom da stanemo na crtu

RTS pre 1 sat
Paklen žreb za Partizan: Crno-beli rukometaši izvukli grupu smrti u Ligi šampiona!

Paklen žreb za Partizan: Crno-beli rukometaši izvukli grupu smrti u Ligi šampiona!

Večernje novosti pre 2 sata
Rukometaši Partizana igraće u Ligi šampiona protiv Vesprema, Fuksea i Porta

Rukometaši Partizana igraće u Ligi šampiona protiv Vesprema, Fuksea i Porta

RTV pre 2 sata
Partizanu pakao u Ligi šampiona: Žreb nije mazio crno-bele!

Partizanu pakao u Ligi šampiona: Žreb nije mazio crno-bele!

Hot sport pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RukometPartizanŽrebLiga ŠampionaBerlinIzboriLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

VJT: Predložen pritvor osumnjičenom za pretnje Vučiću i glavnom tužiocu

VJT: Predložen pritvor osumnjičenom za pretnje Vučiću i glavnom tužiocu

N1 Info pre 18 minuta
Kada je jednom počelo, više nema zaustavljanja: Balkan Boxing se širi po celom Balkanu!

Kada je jednom počelo, više nema zaustavljanja: Balkan Boxing se širi po celom Balkanu!

Hot sport pre 2 minuta
„Ima mesta za samo jednog Kulundžića u upravi Crvene zvezde“

„Ima mesta za samo jednog Kulundžića u upravi Crvene zvezde“

Sport klub pre 8 minuta
Zadar čuva svog kapitena

Zadar čuva svog kapitena

Sportske.net pre 17 minuta
Mundijal UŽIVO: Tomas Tuhel ima ozbiljan problem…

Mundijal UŽIVO: Tomas Tuhel ima ozbiljan problem…

Sport klub pre 18 minuta