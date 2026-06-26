Poznat spisak učesnika: Evrokup najjači u istoriji!

Bešiktaš i Pariz će naredne sezone igrati u Evroligi, a istovremeno kompletiran je spisak učesnika drugog po rangu evropskog takmičenja – Evrokupa, koji će naredne sezone imati 32 kluba i novi sistem takmičenja.

Ugled regiona braniće Budućnost i Cedevita Olimpija, ekipe koje su potpisale ugovore na pet godina, trebalo je i Cibona, ali je šampion Hrvatske odlučio da ove sezone ipak igra u FIBA Ligi šampiona, s obzirom da nije želeo da rizikuje sa dobijanjem specijalne pozivnice od strane Evrolige, pod čijim okriljem se igra Evrokup. Pored Budućnosti i Cedevita Olimpije za trofej koji donosi plasman u Evroligu, a i ne mora (odustali Burg, Gran Kanarija), boriće se Aris,