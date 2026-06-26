Turci srušili SAD: Australija u nokaut fazi, blizu i Paragvajci

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Branko Spasojević
Turci srušili SAD: Australija u nokaut fazi, blizu i Paragvajci

Reprezentativci Australije pridružili su se kolegama iz Sjedinjenih Američkih Država u društvu učesnika šesnaestina finale Mondijala.

Dobre šanse da na uspešan način, među 32 najbolje ekipe, izađe iz Grupe D ima i trećeplasirani Paragvaj. U mečevima poslednjeg kola: Turska – SAD 3:2, Paragvaj – Australija 0:0. Znatno zamiljivije bilo je u prvom, takmičarski nebitnom duelu. Na kraju u poslednjem sekundu gol za 3:2 i veliku pobedu Turske. Pred 74.000 neposrednih svedoka u Los Anđelesu, malo je nedostajalo da klatno pobednika okrene na jednu, ili drugu stranu. Na kraju, okrenulo se u korist ekipe
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Australija prošla dalje, Paragvaj na korak od nokaut faze Svetskog prvenstva

Australija prošla dalje, Paragvaj na korak od nokaut faze Svetskog prvenstva

Radio 021 pre 33 minuta
Turci se pobedom oprostili od Mundijala: Pogledajte kako je Turska srušila SAD (video)

Turci se pobedom oprostili od Mundijala: Pogledajte kako je Turska srušila SAD (video)

Kurir pre 8 minuta
Fudbaleri Australije remijem protiv Paragvaja prošli u šesnaestinu finala SP

Fudbaleri Australije remijem protiv Paragvaja prošli u šesnaestinu finala SP

RTV pre 57 minuta
Turska se pobedom oprostila od Mundijala, bez golova na meču između Australije i Paragvaja

Turska se pobedom oprostila od Mundijala, bez golova na meču između Australije i Paragvaja

Danas pre 1 sat
Najgori meč Mundijala, pa haos u 93. minutu: Paragvaj i Australija režirali dramu u poslednjim sekundama

Najgori meč Mundijala, pa haos u 93. minutu: Paragvaj i Australija režirali dramu u poslednjim sekundama

Mondo pre 1 sat
BiH na SAD u nokaut fazi, Australija druga, Paragvaj strepi do samog kraja

BiH na SAD u nokaut fazi, Australija druga, Paragvaj strepi do samog kraja

RTS pre 52 minuta
„Kenguri“ i bez gola u šesnaestini finala SP: Bezbolan poraz SAD, Paragvaj blizu prolaska

„Kenguri“ i bez gola u šesnaestini finala SP: Bezbolan poraz SAD, Paragvaj blizu prolaska

Dnevnik pre 58 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Los AnđelesTurskaAustralija

Sport, najnovije vesti »

Australija prošla dalje, Paragvaj na korak od nokaut faze Svetskog prvenstva

Australija prošla dalje, Paragvaj na korak od nokaut faze Svetskog prvenstva

Radio 021 pre 33 minuta
Norveška i Francuska za prvo mesto u grupi (21.00, RTS1), Irak i Senegal za prve bodove

Norveška i Francuska za prvo mesto u grupi (21.00, RTS1), Irak i Senegal za prve bodove

RTS pre 8 minuta
MOK govori o neutralnosti, ali odluka o Rusiji i dalje čeka: Dvostruki aršini olimpijskog pokreta?

MOK govori o neutralnosti, ali odluka o Rusiji i dalje čeka: Dvostruki aršini olimpijskog pokreta?

Sputnik pre 23 minuta
Ruski biser leči teksaške rane

Ruski biser leči teksaške rane

Sputnik pre 3 minuta
Evroliga mora da promeni ovo pravilo

Evroliga mora da promeni ovo pravilo

Sport klub pre 37 minuta