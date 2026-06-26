Turci srušili SAD: Australija u nokaut fazi, blizu i Paragvajci

Reprezentativci Australije pridružili su se kolegama iz Sjedinjenih Američkih Država u društvu učesnika šesnaestina finale Mondijala.

Dobre šanse da na uspešan način, među 32 najbolje ekipe, izađe iz Grupe D ima i trećeplasirani Paragvaj. U mečevima poslednjeg kola: Turska – SAD 3:2, Paragvaj – Australija 0:0. Znatno zamiljivije bilo je u prvom, takmičarski nebitnom duelu. Na kraju u poslednjem sekundu gol za 3:2 i veliku pobedu Turske. Pred 74.000 neposrednih svedoka u Los Anđelesu, malo je nedostajalo da klatno pobednika okrene na jednu, ili drugu stranu. Na kraju, okrenulo se u korist ekipe