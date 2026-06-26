UŽIVO Grupa D: Ko će uz SAD među 32 najbolja tima

Sport klub pre 33 minuta  |  Autor: Branko Spasojević
UŽIVO Grupa D: Ko će uz SAD među 32 najbolja tima

Grupa D i najmanje nepoznatih uoči poslednjeg kola.

Pratimo rasplet u borbi za drugo i treće mesto. O tome odlučuje direktan duel Paragvaja i Australije. Pobeda vodi među 32 najbolje ekipe na Mondijalu. Remi garantuje Australijancima iskorak napred, verovatno i Paragvaju, jer će imati takođe četiri boda. U drugoj utakmici dana, Sjedinjene Američke Države dočekuju otpisanu Tursku. Utakmica nema takmičarsku težinu: SAD ima zagarantovano prvo mesto, Turci su već spakovali kofere za povratak kućama… Evo tabele svih
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