UŽIVO: Tejtum „glumi“ Vikinga, ima li kalkulacija na Mundijalu? UŽIVO: Pratimo mečeve u Grupi I UŽIVO: Golgeterski obračun – Ko je bolji: Mbape ili Holand?

Počeo je 16. dan Svetskog prvenstva čije domaćinstvo dele Kanada, Meksiko i SAD, a prvi put posle 32 godine u fokus ljubitelja fudbala ulazi poredak trećeplasiranih ekipa po grupama.

Naravno, za razliku od izdanja 1994. u SAD, sada ima duplo više timova, tako da se 12 ekipa bori da prođe među osam sa najviše bodova i najpovoljnijom gol razlikom kako bi „upali“ u prvu rundu nokaut faze. U noći pred nama pašće zavesa na grupe G, H i I, pa… Počnimo! Grupa I – obe utakmice od 21.00 Naravno, mnogima je najzanimljivija utakmica Norveška – Francuska i dobro se „pogodilo“ što evropske selekcije igraju u „evropsko“ vreme za prvo mesto. Senegal i Irak