UŽIVO: Tejtum „glumi“ Vikinga, ima li kalkulacija na Mundijalu? UŽIVO: Pratimo mečeve u Grupi I UŽIVO: Golgeterski obračun – Ko je bolji: Mbape ili Holand?

Sport klub pre 58 minuta  |  Autor: Sport Klub
UŽIVO: Tejtum „glumi“ Vikinga, ima li kalkulacija na Mundijalu? UŽIVO: Pratimo mečeve u Grupi I UŽIVO: Golgeterski obračun –…

Počeo je 16. dan Svetskog prvenstva čije domaćinstvo dele Kanada, Meksiko i SAD, a prvi put posle 32 godine u fokus ljubitelja fudbala ulazi poredak trećeplasiranih ekipa po grupama.

Naravno, za razliku od izdanja 1994. u SAD, sada ima duplo više timova, tako da se 12 ekipa bori da prođe među osam sa najviše bodova i najpovoljnijom gol razlikom kako bi „upali“ u prvu rundu nokaut faze. U noći pred nama pašće zavesa na grupe G, H i I, pa… Počnimo! Grupa I – obe utakmice od 21.00 Naravno, mnogima je najzanimljivija utakmica Norveška – Francuska i dobro se „pogodilo“ što evropske selekcije igraju u „evropsko“ vreme za prvo mesto. Senegal i Irak
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Dembele igra svoju igru protiv Norvežana

Dembele igra svoju igru protiv Norvežana

RTS pre 23 minuta
Supruga Edina Džeka ima ćerku sa srpskim biznismenom: Sve je napustila zbog ljubavi prema "Dijamantu"

Supruga Edina Džeka ima ćerku sa srpskim biznismenom: Sve je napustila zbog ljubavi prema "Dijamantu"

Telegraf pre 2 sata
Oglasio se Džeko posle burne reakcije na izmenu

Oglasio se Džeko posle burne reakcije na izmenu

Sport klub pre 3 sata
Zbog Edina Džeka ova lepotica je sve ostavila: Rodila mu četvoro dece, ono na šta je bila spremna za njega da učini, niko nije…

Zbog Edina Džeka ova lepotica je sve ostavila: Rodila mu četvoro dece, ono na šta je bila spremna za njega da učini, niko nije ni slutio...Ovako ga je osvojila

Kurir pre 3 sata
Evo kada Bosna i Hercegovina igra protiv SAD meč u nokaut fazi Mundijala: Neće biti spavanja na Balkanu!

Evo kada Bosna i Hercegovina igra protiv SAD meč u nokaut fazi Mundijala: Neće biti spavanja na Balkanu!

Telegraf pre 5 sati
Španija i Urugvaj u borbi za prvo mesto - Derbi koji odlučuje pobednika grupe

Španija i Urugvaj u borbi za prvo mesto - Derbi koji odlučuje pobednika grupe

Sportske.net pre 6 sati
Advokat ponosan uprkos eliminaciji: Timovi svetske klase, kako smo odigrali poslednje dve utakmice...

Advokat ponosan uprkos eliminaciji: Timovi svetske klase, kako smo odigrali poslednje dve utakmice...

Kurir pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoFIFAIranIrakMundijalSenegalKanadaMeksikoNorveškaFrancuska

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Brazilci „napali“ Davidea Anćelotija i pretili njegovoj supruzi zbog poteza prilikom ulaska Nejmara u igru: Italijan…

(VIDEO) Brazilci „napali“ Davidea Anćelotija i pretili njegovoj supruzi zbog poteza prilikom ulaska Nejmara u igru: Italijan posle pretnji odlučio da kaže šta se dešavalo

Danas pre 58 minuta
Srbija uz jedan katastrofalan set stigla do četvrte pobede u Ligi nacija

Srbija uz jedan katastrofalan set stigla do četvrte pobede u Ligi nacija

Danas pre 8 minuta
„Nastavak tek sledi, čeka me poslednji ples“: Oleksandr Usik se odrekao svih šampionskih pojaseva

„Nastavak tek sledi, čeka me poslednji ples“: Oleksandr Usik se odrekao svih šampionskih pojaseva

Danas pre 1 sat
Kad plastika postane valuta – primer iz Kanade

Kad plastika postane valuta – primer iz Kanade

Danas pre 1 sat
Iranci i Egipćani prete napuštanjem terena na meču na Mundijalu

Iranci i Egipćani prete napuštanjem terena na meču na Mundijalu

Danas pre 2 sata