(VIDEO) Da li su navijači BiH oteli ili vratili zastavu Srbije?

Bosna i Hercegovina je u nokaut fazi Svetskog prvenstva i ima ogromnu podršku na tribinama u Sjedinjenim Američkim Državama.

Za izabranike Sergeja Barbareza navijaju i u regionu, ali jedan incident na tribinama je ponovo zapalio strasti na prostoru bivše Jugoslavije. Tokom meča između Bosne i Hercegovine i Katara u kojem je Bosna slavila 3:1 i prošla dalje, internetom kruži snimak u kojem je jednom mladiću oteta zastava Srbije. Vidi se da njemu prilazi grupa navijača BiH, u kojoj je jedan od njih posebno agresivan. Posle kraće rasprave, istragao je zastavu iz ruku momka. Do njega je