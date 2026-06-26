(VIDEO) Da li su navijači BiH oteli ili vratili zastavu Srbije?

Sport klub pre 8 minuta  |  Autor: Vladimir Todorović
(VIDEO) Da li su navijači BiH oteli ili vratili zastavu Srbije?

Bosna i Hercegovina je u nokaut fazi Svetskog prvenstva i ima ogromnu podršku na tribinama u Sjedinjenim Američkim Državama.

Za izabranike Sergeja Barbareza navijaju i u regionu, ali jedan incident na tribinama je ponovo zapalio strasti na prostoru bivše Jugoslavije. Tokom meča između Bosne i Hercegovine i Katara u kojem je Bosna slavila 3:1 i prošla dalje, internetom kruži snimak u kojem je jednom mladiću oteta zastava Srbije. Vidi se da njemu prilazi grupa navijača BiH, u kojoj je jedan od njih posebno agresivan. Posle kraće rasprave, istragao je zastavu iz ruku momka. Do njega je
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