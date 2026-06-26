Španija i Urugvaj u borbi za prvo mesto - Derbi koji odlučuje pobednika grupe

Treće kolo grupne faze Svetskog prvenstva donosi jedan od najzanimljivijih duela dosadašnjeg toka turnira.

Noćas od 02h u direktnom okršaju za prvo mesto Grupe H sastaju se Španija i Urugvaj, reprezentacije koje drže sudbinu u svojim rukama. Španija je nakon neočekivanog remija protiv Zelenortskih Ostrva pokazala pravo lice u drugom kolu. Crvena furija je ubedljivo savladala Saudijsku Arabiju rezultatom 4:0 i tako preuzela prvo mesto u grupi pred odlučujući duel. Dva gola Mikela Ojarzabala i još jedna odlična partija Lamina Jamala potvrdili su da izabranici Luisa de la