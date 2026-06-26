ZVANIČNO - Dušan Alimpijević u Evroligi, Monako više nije deo elite

Sportske.net pre 3 sata  |  Sportske.net
ZVANIČNO - Dušan Alimpijević u Evroligi, Monako više nije deo elite

Vicešampion Turske i Evrokupa, Bešiktaš, kao što smo jutro najavili, igraće u Evroligi naredne sezone.

Evroliga je upravo objavila imena 20 učesnika za narednu sezonu, a među njima je i Bešiktaš koji sa klupe predvodi srpski trener Dušan Alimpijević. Crno-beli će u Evrolige zameniti nekadašnjeg vicešampiona Monako, koji zbog teške finansijske situacije više nije deo elite. Ostalih 19 klubova, uključujući i srpske "večite" rivale Crvenu zvezdu i Partizan, koji su se takmičili u prošloj, takmičiće se i u narednoj sezoni Evrolige. The 20-team lineup that will compete
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