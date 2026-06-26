Broj žrtava zemljotresa u Venecueli porastao na 920, najmanje 172 ljudi i dalje pod ruševinama

Sputnik pre 1 sat
Broj žrtava zemljotresa u Venecueli porastao na 920, najmanje 172 ljudi i dalje pod ruševinama

Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli povećao se na 920, a povređenih na 3.360, saopštio je predsednik Narodne skupštine te zemlje Horhe Rodrigez.

On je rekao da su u zemljotresima srušene ili oštećene najmanje 383 zgrade, kao i da su najmanje 172 osobe i dalje zarobljene ispod ruševina, prenose mediji. Rodrigez je naveo da je u državi La Gvaira, koja je najteže pogođena, raspoređena vojska i savetovao građanima da ne putuju u to područje da bi spasilačke ekipe mogle efikasno da obavljaju posao. Međunarodna organizacija za migracije saopštila je da bi zemljotresi mogli da pogode do 6,76 miliona ljudi u
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