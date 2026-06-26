SUZANA JOVANOVIĆ SE RASPLAKALA NA BINI: Rukom pokrila lice, slomile je emocije jer zna da bi Saša Popović bio najponosniji!

Svet & Skandal pre 35 minuta
SUZANA JOVANOVIĆ SE RASPLAKALA NA BINI: Rukom pokrila lice, slomile je emocije jer zna da bi Saša Popović bio najponosniji!

Koncert Južnog vetra u Beogradu, koji je okupio legendarne izvođače, doneo je i neočekivane emotivne momente.

Pevačica Suzana Jovanović, koja je sa „vetrom“ snimila tri albuma, pojavila se na sceni vidno uzbuđena i preplavljena osećanjima. Iako je pred nastup molila Boga da izdrži i ostane hrabra, emocije su je savladale, pa se usred pesme bukvalno slomila i zaplakala. Na fotografijama smo uspeli da zabeležimo upravo taj dirljiv trenutak kada Suzana, u blistavoj crnoj haljini sa šljokicama, rukom pokriva lice dok se bori sa suzama. Ceo dan ju je, kako je istakla, pucao
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