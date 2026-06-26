Čuveni Ibrahimović poslao poruku BiH koju će komšije i region pamtiti: “Već su osvojili Svetsko prvenstvo…”

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se nadomak plasmana u šesnaestijnu finala kao jedna od najbolje trećeplasiranih reprezentacija na Mundijalu.

Zmajevi su u poslednjem kolu savladali selekciju Katara rezultatom 3:1 i iz grupe će izaći sa velika četiri boda, nakon remija sa Kanadom i poraza od Švajcarske. Sada ih samo matematika deli od plasmana dalje, a Zlatan Ibrahimović imao je jednu veoma jaku i emotivnu poruku, pre svega upućenu navijačima Bosne i Hercegovine: - Zbog ovoga se fudbal i igra - da spaja ljude, a posebno za Bosnu i Hercegovinu koja je toliko propatila. Preplave me emocije kada vidim svu tu