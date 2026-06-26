Krenuo korenima svoje majke, reprezentativac BiH oduševio zemlju pred mečeve protiv Turske i Srbije

Nastavak kvalifikacija za Mundobasket na programu je sledeće nedelje, kada će na teren izaći i košarkaši Srbije, koji će tokom poslednjeg prozora prve grupne faze odigrati duele protiv Švajcarske u gostima i Bosne i Hercegovine kod kuće.

U ovom momentu, Orlovi imaju skor 2-2 i zauzimaju drugo mesto, iza Turske sa 4-0, a ispred BiH sa 2-2, odnosno Švajcarske koja nema pobedu iz četiri okršaja. Naša ekipa biće u vrlo jakom sastavu, pošto Dušan Alimpijević računa na NBA igrače, predvođene novim kapitenom nacionalnog tima Nikolom Jokićem, ali i one koji su igrali u Evroligi, što često nije bio slučaj u prošla dva "prozora". Pojačanja će imati i ostali nacionalni timovi, pa će tako za BiH igrati i Luka