Krenuo korenima svoje majke, reprezentativac BiH oduševio zemlju pred mečeve protiv Turske i Srbije

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs
Krenuo korenima svoje majke, reprezentativac BiH oduševio zemlju pred mečeve protiv Turske i Srbije

Nastavak kvalifikacija za Mundobasket na programu je sledeće nedelje, kada će na teren izaći i košarkaši Srbije, koji će tokom poslednjeg prozora prve grupne faze odigrati duele protiv Švajcarske u gostima i Bosne i Hercegovine kod kuće.

U ovom momentu, Orlovi imaju skor 2-2 i zauzimaju drugo mesto, iza Turske sa 4-0, a ispred BiH sa 2-2, odnosno Švajcarske koja nema pobedu iz četiri okršaja. Naša ekipa biće u vrlo jakom sastavu, pošto Dušan Alimpijević računa na NBA igrače, predvođene novim kapitenom nacionalnog tima Nikolom Jokićem, ali i one koji su igrali u Evroligi, što često nije bio slučaj u prošla dva "prozora". Pojačanja će imati i ostali nacionalni timovi, pa će tako za BiH igrati i Luka
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