Od danas do 2. jula izmene pojednih linija u opštini Zvezdara i Rakovica

Zbog izvođenja radova u pojednim ulicama u opštini Zvezdara i Rakovica od danas do 2. jula doći će do premena određenih linija javnog gradskog prevoza.

Izvođenje radova na redovnom održavanju u Učiteljskoj ulici na Zvezdari, na delu od Dr Velizara Kosanovića do Čačanske, kao i u Marčanskoj, na delu od Učiteljske do Mis Irbijeve, prouzrokovaće od sutra do 2. jula izmene u režimu rada javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz. Radovi podrazumevaju zatvaranje predmetne deonice za saobraćaj, pri čemu će linije javnog prevoza saobraćati na sledeći način. Privremeno se ukida trolejbuska linija 21,