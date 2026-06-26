Od danas do ponedeljka zatvaranje ulica i izmena linija zbog velikog skupa

Telegraf pre 5 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Od danas do ponedeljka zatvaranje ulica i izmena linija zbog velikog skupa

Pojedine ulice u centru Beograda biće zatvorene za saobraćaj, a linije gradskog prevoza biće izmenjene od danas u 04.00 sata do ponedeljka 29. juna u 04.00 sata ujutro, zbog održavanja velikog skupa saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Kako je navedeno, zatvorene će biti ulice Bulevar kralja Aleksandra (od Takovske do Beogradske, sa svim poprečnim ulicama), Dečanska (od Vlajkovićeve do Nušićeve), Trg Nikole Pašića (od Terazija do Takovske), Kneza Miloša (od Kralja Milana do Takovske), Takovska (od Svetogorske do Kneza Miloša), što će dalje prouzrokovati promenu režima rada linija javnog gradskog prevoza, Vozila na sledećim linijama promeniće trasu saobraćanja: Tramvajska linija 6 će saobraćati na
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