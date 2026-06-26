The Cardigans obeležili prvo veče Arsenal festa: nastupila velika imena, program obeležio rok i metal zvuk

Telegraf pre 34 minuta  |  Telegraf.rs
The Cardigans obeležili prvo veče Arsenal festa: nastupila velika imena, program obeležio rok i metal zvuk

Arsenal fest u Kragujevcu otvoren je juče nastupima na tri bine i velikim brojem posetilaca.

Nešto duži nastupi, većina pravi koncertni, održavani su na glavnoj bini festivala, dok su kraći festivalski nastupi bili na sporednom Garden stejdžu, a elektronska muzika bila je smeštena na Explosive DJ stejdž. Festival su otvorili finski power metal velikani Sonata Arctic, koji je najpre trebalo da nastupe u 23 sata, ali je njihov nastup pomeren za 18 sati, što je bio jedini slobodan termin za nastup, s obzirom na to da je bend morao da stigne na let, a da nije
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