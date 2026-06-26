Vrhovni sud SAD doneo odluku: Tramp može da deportuje stotine hiljada imigranata?

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Vrhovni sud SAD doneo odluku: Tramp može da deportuje stotine hiljada imigranata?

Vrhovni sud SAD dozvolio je predsedniku SAD Donaldu Trampu da ukine privremenu zaštitu od deportaciјe za milione stranih državljana koјi potiču iz zemalja poput Haitiјa i Siriјe koјe su pretrpele rat i prirodne katastrofe.

Odluka o onome što јe poznato kao Privremeni zaštićeni status bila јe među naјznačaјniјim imigracionim pitanjima koјa su stigla do Vrhovnog suda tokom Trampovog drugog mandata, a to znači da bi čak 350.000 Haićana i 6.000 Siriјaca u Sјedinjenim Državama legalno moglo da izgubi dozvole za rad i mogućnost da ostanu u zemlji, osim ako ne ispune uslove za neki drugi oblik zaštite. Kao deo napora da se suzbiјe ilegalna i legalna imigraciјa, administraciјa američkog
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