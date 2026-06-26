Britanski kralj platio porez: Nećete verovati koliko para je morao da da, od cifre će vas zaboleti glava (foto)

Britanski kralj Čarls III saopštio je da je za 2024-2025. godinu platio porez u iznosu od 12,9 miliona funti (14.97 miliona evra), čime je postao prvi monarh koji je otkrio iznos koji plaća za porez1

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia Iznos poreza koji je platio kralj svrstao ga je među 100 najvećih poreskih obveznika u Velikoj Britaniji, prenosi BBC. Kako su saopštili zvaničnici, kralj Čarls i kraljica Kamila će nastaviti da žive u Klarens Hausu, i neće se preseliti u Bakingemsku palatu, kako bi u toj palati, čije je renoviranje u toku, omogućili veći pristup javnosti. Princ od Velsa, Vilijam izjavio je da je platio 7,76 miliona funti (9 miliona evra)