Britanski kralj platio porez: Nećete verovati koliko para je morao da da, od cifre će vas zaboleti glava (foto)

Večernje novosti pre 1 sat
Britanski kralj platio porez: Nećete verovati koliko para je morao da da, od cifre će vas zaboleti glava (foto)

Britanski kralj Čarls III saopštio je da je za 2024-2025. godinu platio porez u iznosu od 12,9 miliona funti (14.97 miliona evra), čime je postao prvi monarh koji je otkrio iznos koji plaća za porez1

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia Iznos poreza koji je platio kralj svrstao ga je među 100 najvećih poreskih obveznika u Velikoj Britaniji, prenosi BBC. Kako su saopštili zvaničnici, kralj Čarls i kraljica Kamila će nastaviti da žive u Klarens Hausu, i neće se preseliti u Bakingemsku palatu, kako bi u toj palati, čije je renoviranje u toku, omogućili veći pristup javnosti. Princ od Velsa, Vilijam izjavio je da je platio 7,76 miliona funti (9 miliona evra)
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Britanski kralj Čarls saopštio da je platio porez

Britanski kralj Čarls saopštio da je platio porez

Insajder pre 19 minuta
Britanski kralj Čarls za 2024-2025. godinu platio porez skoro 15 miliona evra

Britanski kralj Čarls za 2024-2025. godinu platio porez skoro 15 miliona evra

Euronews pre 25 minuta
Kralj Čarls objavio koliko je platio porez, ali i da neće živeti u Bakingemskoj palati

Kralj Čarls objavio koliko je platio porez, ali i da neće živeti u Bakingemskoj palati

Radio 021 pre 30 minuta
Prvi put u istoriji otkriveno koliki porez je platio britanski kralj: Cifra će vas iznenaditi

Prvi put u istoriji otkriveno koliki porez je platio britanski kralj: Cifra će vas iznenaditi

Telegraf pre 1 sat
Britanski kralj Čarls za 2024-2025. godinu platio porez skoro 15 miliona evra

Britanski kralj Čarls za 2024-2025. godinu platio porez skoro 15 miliona evra

RTV pre 8 sati
Britanski kralj Čarls platio porez skoro 15 miliona evra

Britanski kralj Čarls platio porez skoro 15 miliona evra

Politika pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezVelika BritanijaBBCprincČarls IIIkralj carls

Svet, najnovije vesti »

Naučnici upozoravaju: Seizmička aktivnost pojačana na Kamčatki

Naučnici upozoravaju: Seizmička aktivnost pojačana na Kamčatki

Insajder pre 4 minuta
„Neću da krijem, ovo je period povećanog rizika“: Putin priprema moguću „provokaciju” u baltičkim državama ili Poljskoj, tvrde…

„Neću da krijem, ovo je period povećanog rizika“: Putin priprema moguću „provokaciju” u baltičkim državama ili Poljskoj, tvrde dve članice NATO

Danas pre 10 minuta
Razorni zemljotresi u Venecueli u manje od minut: Najmanje 235 mrtvih, ispod ruševina se čuju pozivi u pomoć

Razorni zemljotresi u Venecueli u manje od minut: Najmanje 235 mrtvih, ispod ruševina se čuju pozivi u pomoć

BBC News pre 5 minuta
Počela odsudna bitka za "pojas tvrđava" u Donbasu? Aglomeracija Kramatorska na udaru ruske armije

Počela odsudna bitka za "pojas tvrđava" u Donbasu? Aglomeracija Kramatorska na udaru ruske armije

Euronews pre 4 minuta
Zemljotres u Venecueli: Desetine hiljada ljudi vodi se kao nestalo

Zemljotres u Venecueli: Desetine hiljada ljudi vodi se kao nestalo

Vreme pre 4 minuta