FIFA odabrala Portugalca: Žoao Pinjeiro sudiće meč Južna Afrika - Kanada na Mundijalu

PORTUGALSKI sudija Žoao Pedro Silva Pinjeiro deliće pravdu na meču Južna Afrika - Kanada, prvoj utakmici šesnaestine finala Svetskog prvenstva, saopštila je ovog petka Svetska fudbalska federacija (FIFA).

FOTO: Tanjug/AP/Martin Meissner Njemu i njegovom timu biće ovo druga utakmica na Mundijalu, prethodno je delio pravdu na meču Švajcarska - Bosna i Hercegovina (4:1). Južna Afrika i Kanada u nedelju od 21 čas po srpskom vremenu otvaraju šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, a utakmica će se igrati na stadionu u "Inglvudu", u predgrađu Los Anđelesa. Osim duela Južna Afrika - Kanada, za sad je poznato da će u šesnaestini finala igrati i Brazil - Japan, Holandija -