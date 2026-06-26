FIFA odabrala Portugalca: Žoao Pinjeiro sudiće meč Južna Afrika - Kanada na Mundijalu

Večernje novosti pre 1 sat
FIFA odabrala Portugalca: Žoao Pinjeiro sudiće meč Južna Afrika - Kanada na Mundijalu

PORTUGALSKI sudija Žoao Pedro Silva Pinjeiro deliće pravdu na meču Južna Afrika - Kanada, prvoj utakmici šesnaestine finala Svetskog prvenstva, saopštila je ovog petka Svetska fudbalska federacija (FIFA).

FOTO: Tanjug/AP/Martin Meissner Njemu i njegovom timu biće ovo druga utakmica na Mundijalu, prethodno je delio pravdu na meču Švajcarska - Bosna i Hercegovina (4:1). Južna Afrika i Kanada u nedelju od 21 čas po srpskom vremenu otvaraju šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, a utakmica će se igrati na stadionu u "Inglvudu", u predgrađu Los Anđelesa. Osim duela Južna Afrika - Kanada, za sad je poznato da će u šesnaestini finala igrati i Brazil - Japan, Holandija -
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