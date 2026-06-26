Srbin spreman za Vimbldon: Novak Đoković pobedio Tomija Pola

Večernje novosti pre 1 sat
Srbin spreman za Vimbldon: Novak Đoković pobedio Tomija Pola

SRPSKI teniser Novak Đoković pobedio je Amerikanca Tomija Pola 6:3, 6:7 (6), 7:5 na egzibicionom turniru "Đorđo Armani tenis klasik" u klubu Harlingem u Londonu.

FOTO: Tanjug/John Walton/PA via AP Osvajač 24 grend slem tituel je prvi set dobio sa 6:3. U drugom setu viđena je velika borba, a pobednik ovog dela meča odlučen je u taj-brejku koji je pripao Polu rezultatom 8:6. Srpski teniser je došao do trijumfa protiv Amerikanca pošto je u super taj-brejku slavio sa 7:5. Egzibicioni turnir "Đorđo Armani tenis klasik" bio je poslednja priprema Đokoviću pred Vimbldon, koji počinje 29. juna. Srpski teniser će u prvom kolu grend
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