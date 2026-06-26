Za sad se ovo zna: Ovo su potvrđena četiri para šesnaestine finala Svetskog prvenstva

Večernje novosti pre 45 minuta
Za sad se ovo zna: Ovo su potvrđena četiri para šesnaestine finala Svetskog prvenstva

GRUPNA faza Svetskog prvenstva se bliži kraju, a već sad se znaju četiri para šesnaestine finala.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Stephen Collingwood Prvi će na teren 28. juna u Ingvludu od 21 sat izaći Južna Afrika i Kanada. Dan kasnije snage će odmeriti Holandija i Maroko u Montereju, odnosno Brazil i Japan u Hjustonu. Zna se još i to da će 1. jula igrati Sjedinjene Američke Države i Bosna i Hercegovina u Santa Klari. Round of 32: Which fixture are you looking forward to most? 🏆 pic.twitter.com/FG3JsijcWl — World Cup 2026 (@WorldCupMedia) June 26, 2026 Takođe, prolaze
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