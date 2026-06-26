Dozvola skuplja prašinu? Kako da pobedite strah od vožnje

Velike priče pre 1 sat  |  Piše Jelena Luković
Dozvola skuplja prašinu? Kako da pobedite strah od vožnje

Amaksofobija je poput kompleksne raskrsnice koju mislite da nikada nećete preći

Ruke gore ako ste čuli: „Kad dobiješ vozačku, jednom nogom si u grobu, drugom u zatvoru.“ Kada tako počne nečija vozačka priča, nije čudo da se uplaši, izbegava da vozi ili „digne ruke“ od vožnje. Posebno ukoliko već ima strah i nesigurnost po ovom pitanju. Zato se često dešava da ljudi polože, ali dozvola skuplja prašinu godinama. Neki imaju vozačku decenijama, a da nisu imali priliku niti jednom da je prilože na uvid saobraćajcu pred kojim će im zadrhtati
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