Dozvola skuplja prašinu? Kako da pobedite strah od vožnje

Amaksofobija je poput kompleksne raskrsnice koju mislite da nikada nećete preći

Ruke gore ako ste čuli: „Kad dobiješ vozačku, jednom nogom si u grobu, drugom u zatvoru.“ Kada tako počne nečija vozačka priča, nije čudo da se uplaši, izbegava da vozi ili „digne ruke“ od vožnje. Posebno ukoliko već ima strah i nesigurnost po ovom pitanju. Zato se često dešava da ljudi polože, ali dozvola skuplja prašinu godinama. Neki imaju vozačku decenijama, a da nisu imali priliku niti jednom da je prilože na uvid saobraćajcu pred kojim će im zadrhtati