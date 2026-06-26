Četvoro članova Saveta REM-a će se vratiti u to telo, ali uz ispunjenje dva uslova

Vreme pre 3 sata
Četvoro članova Saveta REM-a će se vratiti u to telo, ali uz ispunjenje dva uslova

Jedan od uslova je da na listi za usaglašavanje kandidata za članove Saveta REM-a ne bude Ištvan Bodžoni

Profesorka Dubravka Valić Nedeljković, koja je dala ostavku na mestu članice Saveta REM-a sa još troje izabranih članova, izjavila je da je njihov dogovor da se vrate u Savet REM-a samo ako dobiju garancije da će deveti član biti izabran posle izbora za nacionalne savete i uz uslov da na listi za usaglašavanje kandidata ne bude Ištvan Bodžoni. „Mi smo se dogovorili: ako imamo garancije da će deveti član biti izabran tek nakon što prođu izbori za nacionalne savete
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