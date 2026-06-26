RHMZ upozorava na veoma visoku temperaturu do 2. jula

BEOGRAD – Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je jutros upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature u periodu od petka, 26. juna, do četvrtka, 2. jula.

Toplotni talas, koji će u većem delu Srbije početi danas, trajaće za vikend, kao i početkom sledeće sedmice. Maksimalna prognozirana temperatura danas će biti u intervalu od 32 do 36 stepeni, a zatim se u većini mesta očekuje od 35 do 39. Kako je objavljeno na sajtu RHMZ-a jutros u 07.00 časova najviša temperatura od 24 stepena izmerena je na Paliću, u Somboru, Novom Sadu, Kikindi i Beogradu, dok je najniža temperatura izmerena u Sjenici – 13 stepeni. Pod