EASA za Aero: Za održavanje EASA-registrovanih aviona nije potrebno posebno odobrenje nacionalnog regulatora

Aero.rs pre 5 minuta  |  Predrag Vučetić
EASA za Aero: Za održavanje EASA-registrovanih aviona nije potrebno posebno odobrenje nacionalnog regulatora
Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA) odgovorila je na pitanja Aero.rs o primeni evropskih propisa koji uređuju održavanje aviona registrovanih u državama članicama EASA sistema, nakon što je u Srbiji prethodnih nedelja otvorena polemika o tome da li je za linijsko održavanje takvih vazduhoplova potrebno posebno odobrenje Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (DCV). Polemika je usledila nakon regulatornog spora između Wizz Aira
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