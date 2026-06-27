Mercedes pooštrava štednju i odlaže radnički dodatak

Uprava je obavestila zaposlene u pismu, u koje je agencija dpa imala uvid.

Za sada nije jasno o kojem tačno iznosu se radi, ali obično se radi o 18,4 posto mesečne plate. U pismu je Mercedes naznačio da strukturni troškovi proizvodnje u Nemačkoj, posebno troškovi rada, više nisu konkurentni u međunarodnim poređenjima. Istovremeno, uprava je najavila raspravu s radničkim savetom o produženju radnog vremena bez dodatne plate za naredne nedelje. Prema kolektivnom ugovoru, zaposleni sada rade 35 sati nedeljno. Kompanija je "i dalje pod