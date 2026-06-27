Bijelsa na konferenciji: "Odgovoran sam za celokupno razočarenje"

Selektor fudbalske reprezentacije Urugvaja Marselo Bijelsa izjavio je da preuzima krivicu za eliminaciju sa Svetskog prvenstva i dodao da za tri godine nije ništa dao urugvajskom fudbalu.

Fudbaleri Urugvaja završili su učešće na SP nakon što su u Gvadalahari poraženi od Španije rezultatom 1:0. "Neću ostaviti ništa urugvajskom fudbalu. Sve što selektor radi tokom tri godine nema nikakvu vrednost ukoliko ne stignu rezultati, četvrto mesto u kvalifikacijama nije imalo nikakvu vrednost, treće mesto na Kopa Americi nije imalo nikakvu vrednost. O ovom nastupu ne moram ništa posebno da govorim. Pitanja ne traže odgovore, već žele da svu odgovornost prebace