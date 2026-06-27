Drama u kvalifikacijama - Rasel osvojio "pol" u poslednjem krugu!

Vozač Mercedesa Džordž Rasel zabeležio je najbolje vreme u kvalifikacijama pred sutrašnju trku za Veliku Nagrade Austrije, osmoj u aktuelnom šampionatu.

Trećeplasirani u generalnom plasmanu je na prilično zanimljiv i uzbudljiv način zauzeo prvo mesto u kvalifikacijama: tako što je u poslednjem krugu preuzeo lidersku poziciju od pilota Ferarija Šarla Leklera. Bio je to samo vrhunac dramatične borbe na usijanom asfaltu. Prethodno, takođe pred sam finiš kvalifikacija Rasel je nadmašio vreme koje je postigao Luis Hamilton, da bi brzo potom, u poslednjem krugu, pomenusmo, i ono koje je zabeležio Šarl Lekler, te