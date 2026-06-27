Hrvati ne smeju da izgube - preti ispadanje u grupnoj fazi!

B92 pre 1 sat
Hrvati ne smeju da izgube - preti ispadanje u grupnoj fazi!

Poraz, gotovo sigurno, znači eliminaciju.

Nade da bi Hrvatskoj i minimalan poraz od Gane u subotnjem meču u Filadelfiji mogao da bude dovoljan za plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva sada su svedene na minimum. Hrvati sada imaju 3 boda i treći u grupi L iza Gane i Engleske, a u subotu od 23 časa po našem vremenu Hrvatska igra sa Ganom i Engleska sa Panamom. Njihova 3 boda i gol razlika 3:5 delovala je dovoljno za miran odlazak dalje, ali, ukoliko izgube od Gane čak i minimalnim rezultatom 1:0 scenario
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