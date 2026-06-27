Otvorena nova deonica Moravskog koridora: "Vožnja je fantazija"; Vozači pohrlili da je isprobaju FOTO

B92 pre 6 sati
Otvorena nova deonica Moravskog koridora: "Vožnja je fantazija"; Vozači pohrlili da je isprobaju FOTO

Deonica Moravskog koridora od Preljine do Adrana duga 29 kilometara jutros je zvanično puštena u saobraćaj, a putarina je do 1. jula besplatna. Otvaranje ove deonice pravi je spas za vozače jer im je put kraći i bezbedniji.

"Odlučili smo da odmah prođemo ovom novon deonicom, i reakcije su sjajne. Dosta vozila već je i kod Čačka i kod Adrana čekalo da se uključi. Put je širok, kvalitetan, brže se stigne. Prava je uživancija voziti, zaobilazi se stari za put za Kraljevo, ma prava fantazija", kazao je za RINU vozač Dragan Nikolić. Puštanjem u saobraćaj nove trase dodatno se skraćuje vreme putovanja između Beograda i Kraljeva, pa će se od glavnog grada do centra Raškog okruga stizati za
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