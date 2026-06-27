Selektor Norveške objasnio potez koji je šokirao planetu

Selektor Norveške Stale Solbaken objasnio je da je odluka da protiv Francuske na Svetskom prvenstvu izvede gotovo potpuno izmenjen sastav bila doneta isključivo zbog predstojeće nokaut faze.

On je na konferenciji za medije posle meča istakao da je cilj bio da ekipa sačuva svežinu za duel sa Obalom Slonovače. Norveška je u poslednjem kolu grupne faze izgubila od Francuske rezultatom 4:1, a Solbaken je odmorio čak desetoricu standardnih prvotimaca, među kojima su bili i Erling Haland i kapiten Martin Edegor. Francuzi su već u prvom poluvremenu stekli veliku prednost, predvođeni Usmanom Dembeleom koji je postigao het-trik. Solbaken je naglasio da je odmor