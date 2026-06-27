Razorni zemljotresi u Venecueli: 920 mrtvih, desetine hiljada nestalih

BBC News pre 43 minuta

Reuters

Najmanje 920 ljudi je poginulo, a 3.360 povređeno u razornim zemljotresima u Venecueli, najnoviji su podaci zvaničnika.

Desetine hiljada se vode kao nestali, dok međunarodni spasilački timovi tragaju za preživelima pod ruševinama.

Najnovije brojke objavila je privremena predsednica države Delsi Rodrigez, kojoj su petak negodovali stanovnici Karakasa tokom posete razorenom naselju, dok je bes zbog nedostatka zvanične reakcije rastao.

Šef humanitarne pomoći Ujedinjenih nacija Tom Flečer rekao je za agenciju Frans pres da je više od 50.000 ljudi nestalo.

U Karakasu i obližnjem priobalnom gradu La Gvaira, čuju se ljudi kako dozivaju u pomoć ispod ruševina srušenih zgrada, javljaju BBC izveštači sa lica mesta.

U manje od 60 sekundi, dva jaka zemljotresa pogodila su područje u blizini glavnog grada Karakasa 23. juna kasno popodne po lokalnom vremenu.

Najpre je zabeležen potres od 7,2, a potom i od 7,5 Rihtera zapadno od Karakasa.

Drugi zemljotres bio je jedan od najjačih koji je pogodio ovu južnoameričku zemlju poslednjih sto godina.

Strahuje se da je mnogo više ljudi poginulo, dok su drugi ostali bez krova nad glavom ili se plaše da ostanu u oštećenim, nebezbednim zgradama i spavaju na ulicama posle katastrofe.

Američki geološki zavod procenjuje da bi broj žrtava mogao da bude u hiljadama, pošto su se zemljotresi dogodili na nacionalni praznik u Venecueli, što znači da je više ljudi bilo kod kuće nego tokom uobičajenog radnog dana.

Koliko dugo neko može da preživi pod ruševinama?

REUTERS/Maxwell Briceno

REUTERS/Gaby Oraa Izvlačenje preživelih iz ruševina

Stručnjaci kažu da je 48 sati posle katastrofe ključno za spasavanje života ljudi zarobljenih u ruševinama.

Ali, u zavisnosti od uslova, mnogi bi mogli da prežive danima ili čak nedeljama duže.

U studiji Univerziteta Džordž Vašington zaključeno je da su „preživeli mnogi koji su više od 48 sati bili zarobljeni pod ruševinama, a nekolicina je uspela da izdrži između 13 i 14 dana pre nego što su spaseni“.

Posle zemljotresa na Haitiju 2010. godine, u kojem je bilo najmanje 200.000 mrtvih, muškarac je spašen posle 12 dana ispod ruševina prodavnice.

U maju 2013. godine, žena je izvučena živa iz ruševina 17 dana pošto se urušila fabrika u Bangladešu.

Pogledajte video: Iz ruševina u Venecueli izvučena žena

Prema rečima Reja Greja, koji je tri decenije učestvovao u spasavanjima sa britanskom nevladinom organizacijom Međunarodni spasilački korpus, mogu da postoje otvori između betonskih ploča koji daju šanse da neko preživi i posle nekoliko dana.

Ključno je, kaže, i da zatrpani ljudi imaju dovoljno kiseonika i vode.

U nekim akcijama spasavanja, kaže Grej, vatrogasci prskaju vodom po ruševinama u nadi da će kapi dopreti do zatrpanih ljudi.

Pogledajte snimke iz vazduha i razmere katastrofe

Oba zemljotresa su bila plitka - prvi je imao epicentar 20,3 kilometra ispod površine, a drugi na dubini od 10 kilometara, prema podacima Američkog geološkog zavoda.

Reč je o retkoj pojavi poznatoj kao „seizmički dublet", odnosno dvostruki zemljotres, objašnjavaju američki stručnjaci za geologiju.

Posle ova dva zemljotresa zabeleženo je najmanje 138 naknadnih potresa.

Bio je ovo jedan od najgorih zemljotresa u istoriji Venecuele.

Poslednji ovako razoran zemljotres zabeležen je 1967. godine, kada je poginulo 200 ljudi, a mnoge zgrade su se tada urušile.

Zatvoren je aerodrom u Karakasu, takođe oštećen u potresima, a ne rade ni železnički ni drumski javni saobraćaj.

REUTERS/Maxwell Briceno

REUTERS/Gaby Oraa

REUTERS/Gaby Oraa

REUTERS/Maxwell Briceno Ljudi očajnički pokušavaju da izvuku preživele ispod ruševina

RONALD PENA R/EPA/Shutterstock

REUTERS/Maxwell Briceno

Skoro šest miliona ljudi pogođeno zemljotresom

REUTERS/Maxwell Briceno Mnogi su i dalje u šoku od razornog zemljotresa - žena drži u naručju povređeno dete

Oko 6,76 miliona ljudi možda je pogođeno zemljotresima u Venecueli, rekla je Zoi Brenan, portparolka Agencije Ujedinjenih nacija (UN) za migracije.

U taj broj je uključeno i dva miliona ljudi koji žive u Karakasu.

Izvestila je i da se skoro 250 zgrada srušilo usled zemljotresa.

U La Gvairi, regionu najviše ugroženog zemljotresom, pogođeno je više od 70.000 porodica, saopštio je zvaničnik Diosdado Kabeljo.

Više od 100 zgrada se tamo potpuno srušilo, dodao je, što se poklapa sa brojkom koju je ranije objavila agencija Ujedinjenih nacija.

„Posledice su razarajuće“, rekao je Kabeljo i obećao da će država svima pomoći.

Gradovi Karabaljeda i Katija La Mar su najviše pogođeni, prema rečima regionalnog ministra.

„Na mestima gde su se zgrade srušile, ne možemo samo da uđemo sa mašinom i raščišćavamo ruševine, objasnio je, naglašavajući da je to sada izazov.

„Moramo prvo da proverimo da li ima prećivelih ispod ruševina i u kakvom su stanju", dodao je.

Nekoliko zemalja je poslalo spasilačke službe i pse, a SAD su obećale 150 miliona dolara pomoći.

Pogledajte snimak iz Venecuele

Horhe Rodrigez, predsednik Skupštine Venecuele, saopštio je da je 250 zgrada oštećeno ili srušeno, uglavnom u La Gvairi.

U tom gradu je čitav desetospratni hotel potpuno sravnjen sa zemljom.

Dok mašine rasklanjaju ruševine, mnogi tragaju za najbližima.

Huan Ortiz je rekao za BBC da je potvrđeno da je jedan od njegovih bliskih prijatelja mrtav, da se veruje da je drugi pod ruševinama, a oko 20 ljudi koje je poznavao, a koji žive u priobalnom području, vode se kao nestali.

„U šoku sam i frustriran što ne mogu da pomognem“, rekao je student medicine u Karakasu.

Zgrade su srušene i u glavnom gradu Karakasa, rekao je ministar unutrašnjih poslova Diosdado Kabeljo, a pogođeni su i Truhiljo, Jarakuj, Karabobo, Aragua i Miranda.

BBC U La Gvairi, jednom od najteže pogođenih područja u Venecueli, uništen je i hotel

Gde i kada su se dogodili potresi?

BBC

Oba zemljotresa su potresla glavni grad Karakas, u kojem živi oko pet miliona ljudi, oko 18:04 sati po lokalnom vremenu 23. juna.

Prvi je bio magnitude 7,2 stepena Rihterove skale i pogodio je državu Jarakuj zapadno od Karakasa na dubini od 22 kilometra, prema podacima Američkog geološkog zavoda.

Trideset devet sekundi kasnije, jači zemljotres magnitude 7,5 stepeni Rihterove skale zabeležen je u blizini Karakasa, na dubini od oko 10 kilometara.

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Iako su epicentri oba zemljotresa bili van Karakasa, snažni potresi su se osetili širom grada, uzrokujući ljuljanje zgrada, a neke su potpuno uništene.

Zemljotresi su uglavnom pogodili severnu obalu Venecuele.

Ta područja su posebno ranjiva, napomenuo je Američki geološki zavod.

Navodi se da su mnoge zgrade napravljene od armirane cigle i ćerpiča, a silina potresa znači i veliku verovatnoću uništenja zgrada i smrtnih slučajeva.

Koliko su potresi bili jaki svedoči i podatak da su se osetili čak do kolumbijske prestonice Bogote, udaljene više od 1.000 kilometara.

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Venecuela je u seizmički aktivnoj zoni gde se susreću dve tektonske ploče, Karipska i Južnoamerička.

Prema Američkom geološkom zavodu, drugi i snažniji od dva zemljotresa dogodio se jer su se rasedi, odnosno pukotine između ploča, pomerali horizontalno.

Zemljotres nastaje kada se ovo kretanje dogodi naglo.

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Pogledajte fotografije iz Venecuele

REUTERS/Maxwell Briceno

REUTERS/Maxwell Briceno

REUTERS/Maxwell Briceno Potraga za preživelima zatrpanih ispod ruševina zgrada

RONALD PENA R/EPA/Shutterstock Ovako izgleda jedan od puteva u La Gvairi

REUTERS/Maxwell Briceno

RONALD PENA R/EPA/Shutterstock

REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

REUTERS/Maxwell Briceno

REUTERS/Maxwell Briceno Mnogi su ostali bez krova nad glavom ili se plaše da se vrate u oštećene zgrade

REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

REUTERS/Maxwell Briceno

REUTERS/Fausto Torrealba

Getty Images

Wilmer Azuaje/via REUTERS Ovako je bilo na međunarodnom aerodromu 'Simon Bolivar' Karakasu u trenutku zemljotresa

REUTERS/Maxwell Briceno

SOCIAL MEDIA/via REUTERS Posledice zemljotres u La Gvairi, na severu Venecuele

RONALD PENA R/EPA/Shutterstock

RONALD PENA R/EPA/Shutterstock

Jose Alberto Gallipoli Lameda/via REUTERS

REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Reuters

Getty Images

REUTERS/Maxwell Briceno

Ronald Peña R/EPA/Shutterstock Žena u očajanju gleda u ruševine

REUTERS/Gaby Oraa

REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

RAYNER PENA/EPA/Shutterstock Mnogi su istrčali iz domova i noć proveli na ulici

REUTERS/Gaby Oraa Ljudi ukazuju pomoć ženi onesvešćenoj od šoka zbog zemljotresa

RONALD PENA R/EPA/Shutterstock

REUTERS/Juan Carlos Hernandez Žena grli mačku nakon što su uspeli da izbegnu od zemljotresa

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(BBC News, 06.27.2026)