Đilas: Kos hvali vlast za pomak u pravosudnim zakonima kojeg nije bilo

Beta pre 7 sati

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas kritikovao je danas ocenu evropske komesarke za proširenje Martu Kos da je Srbija, kako je navela, ispravljanjem "Mrdićevih" zakona napravila važan korak ka članstvu u Evropskoj uniji (EU).

"Ovo je kao da iz Beograda treba da odeš u Novi Sad, a ti kreneš u drugom smeru i stigneš u Niš. Svi ti kažu jesi lud, treba u Novi Sad da ideš, ne u Niš", napisao je Đilas na društvenoj mreži X.

"Ti prvo pokušaš da ubediš sve da je to gde si Novi Sad, pa kad ne uspeš kreneš nazad ka Beogradu i dalje ka Novom Sadu. Ali ne stigneš ni do Beograda već ostaneš usput negde, recimo u Požarevcu, i onda ti kažu bravo, to je pomak, sad ideš u dobrom smeru...", dodao je Đilas.

Kos je sinoć na mreži X napisala da taj potez srpskih vlasti "doprinosi obnavljanju poverenja".

Takođe je navela da je predsednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić razgovarala o "sledećim koracima koje Srbija treba da preduzme na svom putu ka EU".

(Beta, 27.06.2026)

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