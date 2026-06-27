Istraživanje Faktor plus: Naprednjaci bi osvojili 47,1 odsto glasova, studentska lista 30,7

Beta pre 8 minuta

Da se izbori održavaju u nedelju, Srpska napredna stranka (SNS) osvojila bi čak 47,1 odsto glasova, dok bi zajedno sa socijalistima imali preko 50 odsto, pokazuje poslednje istraživanje agencije Faktor plus rađeno u junu ove godine na uzorku od 1.200 punoletnih ispitanika na teritoriji Srbije.

Druga najjača politička snaga na izborima bila bi Studentska lista sa 30,7 odsto glasova.

Koalicije oko Nove Demokratske stranke Srbije i Srpska radikalna stranka nalaze se ispod cenzusa, preneo je danas list Blic.

SNS je zabeležila rast od jednog procenta u odnosu na prethodno istraživanje, a Studentska lista takođe skok od oko dva procenta, naveo je izvršni direktor agencije Faktor plus Predrag Lacmanović.

Istakao je da se SNS posle svih žestokih napada stabilizovala, dok skok studentske liste pokazuje migraciju opozicionih glasova ka snazi za koju procenjuju da je najveća.

Prema njegovim rečima, glasači vladajuće koalicije, čim predosete potencijalnu opasnost, migriraju ka SNS, ili tačnije ka Aleksandru Vučiću, kako bi se odbranili od narastajuće energije s druge strane.

Naveo je da studentska lista mora u nekom trenutku da izađe sa imenima što može da bude najveća prednost, ali i najveća opasnost.

"Ako imena budu prijatno iznenađenje, onda apsolutno mogu da računaju na ovaj rezultat. Ali, ako po proceni birača razočaraju predlozima, ne samo imenima, već ukoliko medijski nastupi tih ljudi ne budu zadovoljavajući, onda se mogu naći u problemu", objasnio je Lacmanović

Istraživanje je pokazalo da cenzus izvesno prelaze još četiri liste.

Socijalistička partija Srbije (SPS) osvojila bi pet odsto glasova, ProEU lista - koju predvode Dragan Đilas i Stranka slobode i pravde, a u kojoj bi bili Srce Zdravka Ponoša i Pokret slobodnih građana 4,5 odsto glasova.

Koalicija Narodni pokret Srbije Miroslava Aleksića i Novo lice Srbije Miloš Parandilovića mogla bi da računa na 3,8 odsto, dok bi Mi - snaga naroda - Dr Branimir Nestorović bila na samom cenzusu - tri odsto.

Na pitanje da li studentska lista sa svim strankama opozicije koje pređu cenzus ima šanse da osvoji vlast, Lacmanović naglašava da je, prema istraživanju, to "skoro pa nemoguće".

(Beta, 27.06.2026)