Kos: Srbija napravila važan korak ispravljanjem pravosudnih zakona, potez obnavlja poverenje

Beta pre 3 sata

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocenila je da je Srbija, ispravljanjem pravosudnih zakona usvojenih u parlamentu, napravila važan korak ka članstvu u Evropskoj uniji (EU).

Kos je sinoć na Iksu (X) napisala da taj potez "doprinosi obnavljanju poverenja".

Komesarka je navela da je sa predsednicom parlamenta Srbije Anom Brnabić razgovarala o "sledećim koracima koje Srbija treba da preduzme na svom putu ka EU".

"To uključuje unapređenje izborne reforme u skladu sa preporukama ODIHR na transparentan i inkluzivan način, jačanje slobode medija i jače usklađivanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU", zaključuje se u objavi.

(Beta, 27.06.2026)

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