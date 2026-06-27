Mandić: Pripremaju se spiskovi osoba kojima bi mogao biti zabranjen ulazak u Crnu Goru

Beta pre 1 sat

Predsednik Skupštine Crne Gore i lider Nove srpske demokratije (NSD) Andrija Mandić je rekao da se protivi bilo kakvim zabranama ulaska novinarima, političarima, sportistima i intelektualcima u Crnu Goru, navodeći da je njegova partija saznala da se mimo znanja njenih funkcionera u izvršnoj vlasti, prave spiskovi osoba kojima bi trebalo zabraniti ulazak.

Podgorički mediji su u petak objavili da je crnogorska policija zabranila glavnom uredniku beogradskog tabloida Informer Draganu J. Vučićeviću ulazak u Crnu Goru, ali iz policije još nema zvanične potvrde te vesti.

Mandić je u objavi na društvenoj mreži X pozvao inicijatore takvih ideja da od njih odustanu, ocenivši da su one suprotne vrednostima slobode i poštovanja ljudskih prava.

Kazao je da je "mukotrpno stvaran ambijent da je naša zemlja po poštovanju slobode i uvažavanju ljudskih prava najdalje odmakla u čitavom regionu", a "to nas preporučuje dodatno za članstvo u zajednici civilizovanih i razvijenih evropskih država (EU) i zato nikakva vrsta represije i zabrane nije potrebna onome koji je siguran u vlastiti stav i politiku".

"Crna Gora ima dovoljno širine da može da istrpi sve kritike, bile one zaslužene ili nezaslužene i ne treba da šalje lošu poruku koja kasnije može samo poslužiti za dalje komplikovanje odnosa u regionu", zaključio je Mandić.

(Beta, 27.06.2026)