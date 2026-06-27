Novi bilans: U zemljotresima u Venecueli poginulo 920 osoba, više od 50.000 nestalih

Beta pre 1 sat

U dva velika zemljotresa u Venecueli poginulo je 920 osoba a povređeno 3.360, dok je oko 172 i dalje zarobljeno u ruševinama, saopštila je Vlada u novom bilansu.

Više od 50.000 osoba se vodi kao nestalo, a potraga za njima ulazi u treći dan, prenosi agencija Rojters (Reuters).

U Karakasu i Marakaju se juče osetio još jedan potres, magnitude 4,9.

Izveštaj Ujedinjenih nacija (UN) procenio je direktnu štetu na oko 6,7 milijardi dolara.

Vršilac dužnosti predsednice Venecuele Delsi Rodrigez i drugi zvaničnici savetovali su građane da se drže podalje od La Gvaire, područja najviše pogođenog potresima, jer zakrčeni putevi otežavaju spasilačke operacije.

Zvaničnici su najavili da će putevi biti zatvoreni zbog dodatnih intervencija.

Pomoć u Venecuelu stiže iz više zemalja, a Sjedinjene Američke Države (SAD) su saopštile da izdvajaju 150 miliona dolara i ublažavaju sankcije toj zemlji, dok je američka vojska poslala dva broda i rekla da će helikopteri i avioni podržati spasilačke napore.

Agencija UN za migracije saopštila je da bi potresima moglo da bude pogođeno oko sedam miliona ljudi.

(Beta, 27.06.2026)