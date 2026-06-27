Novi bilans: U zemljotresima u Venecueli poginulo 920 osoba, više od 50.000 nestalih

Beta pre 1 sat

U dva velika zemljotresa u Venecueli poginulo je 920 osoba a povređeno 3.360, dok je oko 172 i dalje zarobljeno u ruševinama, saopštila je Vlada u novom bilansu.

Više od 50.000 osoba se vodi kao nestalo, a potraga za njima ulazi u treći dan, prenosi agencija Rojters (Reuters).

U Karakasu i Marakaju se juče osetio još jedan potres, magnitude 4,9.

Izveštaj Ujedinjenih nacija (UN) procenio je direktnu štetu na oko 6,7 milijardi dolara.

Vršilac dužnosti predsednice Venecuele Delsi Rodrigez i drugi zvaničnici savetovali su građane da se drže podalje od La Gvaire, područja najviše pogođenog potresima, jer zakrčeni putevi otežavaju spasilačke operacije.

Zvaničnici su najavili da će putevi biti zatvoreni zbog dodatnih intervencija.

Pomoć u Venecuelu stiže iz više zemalja, a Sjedinjene Američke Države (SAD) su saopštile da izdvajaju 150 miliona dolara i ublažavaju sankcije toj zemlji, dok je američka vojska poslala dva broda i rekla da će helikopteri i avioni podržati spasilačke napore.

Agencija UN za migracije saopštila je da bi potresima moglo da bude pogođeno oko sedam miliona ljudi.

(Beta, 27.06.2026)

Povezane vesti »

Razorni zemljotresi u Venecueli: Više od 900 mrtvih, desetine hiljada nestalih

Razorni zemljotresi u Venecueli: Više od 900 mrtvih, desetine hiljada nestalih

BBC News pre 25 minuta
Razorni zemljotresi u Venecueli: Više od 900 mrtvih, desetine hiljada nestalih

Razorni zemljotresi u Venecueli: Više od 900 mrtvih, desetine hiljada nestalih

Danas pre 25 minuta
UN: Direktna šteta od zemljotresa u Venecueli oko 6,7 milijardi dolara

UN: Direktna šteta od zemljotresa u Venecueli oko 6,7 milijardi dolara

Biznis.rs pre 1 sat
Razorni zemljotresi u Venecueli: 920 mrtvih, desetine hiljada nestalih

Razorni zemljotresi u Venecueli: 920 mrtvih, desetine hiljada nestalih

Danas pre 1 sat
Najnoviji detalji katastrofe u Venecueli: Broje se stotine mrtvih, ljudi golim rukama kopaju ruševine

Najnoviji detalji katastrofe u Venecueli: Broje se stotine mrtvih, ljudi golim rukama kopaju ruševine

Telegraf pre 1 sat
(Video) Snažan zemljotres pogodio Japan! Saobraćaj obustavljen, ima povređenih: "Ovo se nije desilo od 1924. godine"

(Video) Snažan zemljotres pogodio Japan! Saobraćaj obustavljen, ima povređenih: "Ovo se nije desilo od 1924. godine"

Blic pre 2 sata
Novi bilans: U zemljotresima u Venecueli poginulo 920 osoba, više od 50.000 nestalih

Novi bilans: U zemljotresima u Venecueli poginulo 920 osoba, više od 50.000 nestalih

Serbian News Media pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UNZemljotresRojtersVenecuelaDolar

Svet, najnovije vesti »

UKMTO: Tanker pogođen neidentifikovanim projektilom u Ormuskom moreuzu

UKMTO: Tanker pogođen neidentifikovanim projektilom u Ormuskom moreuzu

Insajder pre 10 minuta
Razorni zemljotresi u Venecueli: Više od 900 mrtvih, desetine hiljada nestalih

Razorni zemljotresi u Venecueli: Više od 900 mrtvih, desetine hiljada nestalih

BBC News pre 25 minuta
Hiljade ljudi bez struje na Novom Zelandu zbog poplava

Hiljade ljudi bez struje na Novom Zelandu zbog poplava

N1 Info pre 10 minuta
Iran napao ciljeve povezane sa američkim snagama kao odgovor na napad SAD

Iran napao ciljeve povezane sa američkim snagama kao odgovor na napad SAD

N1 Info pre 25 minuta
Nova eskalacija na Bliskom istoku! Iran dronovima napao ovu zemlju: Pogođen još jedan tanker u Ormuskom moreuzu

Nova eskalacija na Bliskom istoku! Iran dronovima napao ovu zemlju: Pogođen još jedan tanker u Ormuskom moreuzu

Blic pre 35 minuta