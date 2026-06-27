SAD napale Iran kao odgovor na gađanje teretnog broda dronom

Beta pre 38 minuta

Sjedinjene Američke Države (SAD) napale su sinoć Iran kao odgovor na gađanje teretnog broda u Ormuskom moreuzu dronom.

Britanska vojska je u četvrtak saopštila da je teretni brod pogođen projektilom kod obale Omana, nekoliko sati nakon što je Iran zapretio brodovima da će prestati da koriste tu rutu.

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) izjavio je da je napad dronom prekršio primirje, a potom rekao novinarima da će "saznati" da li će Vašington uzvratiti, nakon čega je došlo do napada.

Centralna komanda američke vojske saopštila je da je napala lokacije raketa i dronova i obalske radarske lokacije u Iranu.

"Ne sviđa mi se činjenica da su juče isprobali zapravo čak četiri napada", rekao je Tramp u Beloj kući neposredno pre nego što su SAD uzvratile.

Na pitanje zašto bi bilo napada kada Tramp insistira da razgovori sa Teheranom dobro idu, on je rekao da su Iranci "malo drugačiji".

Čelnik Komisije za nacionalnu bezbednost iranskog parlamenta Ebrahim Azizi objavio je na društvenim mrežama da "Ormuskim moreuzom upravlja Iran" i upozorio SAD da "poštuju pravila" i da "ne mešaju kontrolu sa eskalacijom".

"Ovo nije kršenje primirja, već je upravljanje njime", napisao je Azizi.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens (JD Vance) noćas je objavio na društvenim mrežama da bi Iran trebalo da "podigne slušalicu" ako postoje neslaganja oko sporazuma o prekidu vatre.

"Na nasilje će se odgovoriti nasiljem", rekao je on.

 

Iranska Revolucionarna garda tvrdi da je gađala američka vojna postrojenja kao odgovor na novi napad

Iranska Revolucionarna garda saopštila je danas da je napala američke vojne položaje u regionu, kao odgovor na novi napad Vašingtona na Iran.

Lokalni mediji su preneli da je Garda najavila "brz i odlučan" odgovor na sinoćnji američki napad, prenosi agencija Rojters (Reuters).

Saopštenje je kasnije obrisano.

Garda nije pružila detalje ni o ciljevima napada, ni o njegovom ishodu.

(Beta, 27.06.2026)

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