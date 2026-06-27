Skup SNS-a u Beogradu: Vučić zatražio ubedljivu pobedu

Beta pre 42 minuta

Skup Srpske napredne stranke (SNS), pod nazivom "Srbija jedna porodica", završen je večeras posle 19 časova na platou ispred Skupštine Srbije u Beogradu.

Ljudi su krenuli da se razilaze sa skupa SNS-a nakon govora predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a za sobom su ostavili smeće, preneo je portal televizije N1.

Po satnici programa, skup je počeo pred podne sadržajem za decu, nešto razdvojenim od mesta gde će biti miting, kod dvorane MTS.

Vučić je u govoru naveo da će kroz naredne dane i nedelje da podnese ostavku i kazao da će naziv liste kandidata Srpske napredne stranke biti "Ujedinjena Srbija" na izborima čiji termin još nije poznat.

Ulice u okolini Skupštine u Beogradu su zatvorene za saobraćaj od juče ujutru, delovi Bulevara Kralja Aleksandra, Trga Nikole Pašića, deo Kneza Miloša, Takovske i okolnih ulica.

Na terenu su saobraćajna i interventna policija, piše N1.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da danas u Beogradu, na platou ispred Skupštine Srbije na javnom okupljanju u organizaciji "Pokreta za narod državu" prisustvuje oko 207.000 građana.

Vučić predložio da se izborna lista SNS-a zove Ujedinjena Srbija, zatražio ubedljivu pobedu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas izjavio u Beogradu da je predložio da se izborna lista Srpske napredne stranke zove "Ujedinjena Srbija".

Najavio je, na skupu svojih pristalica, da će "za nekoliko nedelja podneti ostavku" na funkciju predsednika Srbije i zatražio od njih ubedljivu pobedu na predstojećim izborima.

"Za pobedu i to najveću i najubedljiviju do sada... Pobedićemo ih, slavićemo tu jednu noć i to će biti mnogo brže nego što mislite", kazao je Vučić.

Zahvalio je i koalicionim partnerima SNS-a koji su, kako je kazao, "neretko bili uz njih", te što su "podizali Srbiju."

"Rekao sam predsedniku SNS (Milošu Vučeviću) da ću na predstojećim izborima ukoliko to budu želeli, zajedno sa vama pomoći da dobijemo narodno poverenje", kazao je.

Rekao je da je njegov predlog bio i da su ga oni (SNS) prihvatili, te da će se lista zvati "Ujedinjena Srbija".

Prema njegovim rečima, Ujedinjena Srbija je najlepši moto koji možemo da imamo.

"Moramo narodu da ponudimo jedinstvo, a ne podele. Pokušali su da odvoje deke i bake od roditelja, roditelje od dece. Naš je poziv svima njima upućen", kazao je.

Rekao je i da je Srbija na evropskom putu i da će biti i dalje na njemu, te da zvanični Beograd samostalno donosi odluke.

Najavio je i da Srbija neće da kvari prijateljstva sa Kinom i Rusijom, te da se aktuelna vlast i kada je teško ne odriče svojih prijateljstava.

Kritikovao je one koji u proteklih godinu i po dana palili prostorije Srpske napredne stranke i napadali njihove pristalice, te naglasio da osvete i revanšizma za to ne sme da bude.

Pozvao je na međusobne razgovore i da se "popije piće" uprkos različitim mišljenjima.

Na kraju skupa, izrazio je uverenje da večeras neće biti prevrnutih kontejnera i zapaljenih zgrada.

(Beta, 27.06.2026)