U zemljotresima u Venecueli poginulo 1.430 osoba, više od 68.000 nestalo

Beta pre 32 minuta

Broj žrtava zemljotresa u Venecueli porastao je danas na 1.430, saopštili su zvaničnici te zemlje, prenosi agencija Asošiejted pres.

Porodice su do sada prijavile najmanje 68.900 nestalih, a spasioci nastavljaju potragu za preživelima u zemljotresima jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale, koji su pre tri dana potresli Venecuelu.

Ministar unutrašnjih poslova Diosdado Kabelo izjavio je da je u državi La Gvaira pogođeno oko 70.000 porodica, javila je agencija Rojters.

U Karakasu i Marakaju juče se osetio još jedan potres, magnitude 4,9.

Izveštaj Ujedinjenih nacija procenio je direktnu štetu na oko 6,7 milijardi dolara.

Vršilac dužnosti predsednice Venecuele Delsi Rodrigez i drugi zvaničnici savetovali su građane da se drže podalje od La Gvaire, područja najviše pogođenog potresima, jer zakrčeni putevi otežavaju spasilačke operacije.

Zvaničnici su najavili da će putevi biti zatvoreni zbog dodatnih intervencija.

Pomoć u Venecuelu stiže iz više zemalja, a SAD su saopštile da izdvajaju 150 miliona dolara i ublažavaju sankcije toj zemlji, dok je američka vojska poslala dva broda i rekla da će helikopteri i avioni podržati spasilačke napore.

Agencija UN za migracije saopštila je da bi zemljotresima moglo da bude pogođeno ukupno oko sedam miliona ljudi.

(Beta, 27.06.2026)

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