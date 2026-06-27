Beograd užaren u 22 sata! Živa u termometru zakucana na neverovatnoj temperaturi, nema spavanja, a evo gde je jedini spas od letnje žege!

Na Paliću i u Novom Sadu temperatura je dostigla 29 stepeni, dok je u više gradova jugoistočne Srbije izmereno 27 stepeni.

Pravo osveženje nude jedino planinski predeli gde temperature padaju na prijatnih 17 do 23 stepena. Beograd se ove subote suočava sa pravom tropskom noći, s obzirom na to da je u prestonici večeras u 22 časa izmereno čak 30 stepeni Celzijusa. Širom Srbije, 27. juna 2026. godine, beleži se izuzetno toplo letnje veče. Odmah iza najtoplijeg Beograda, visoke temperature zadržale su se i na severu zemlje. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, na Paliću i