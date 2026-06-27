Dačić obišao pripadnike MUP koji su obezbeđivali današnji skup SNS: "Sigurnost i stabilnost ostaju naš glavni prioritet" (foto)

Blic pre 44 minuta
Dačić obišao pripadnike MUP koji su obezbeđivali današnji skup SNS: "Sigurnost i stabilnost ostaju naš glavni prioritet" (foto)…
Ministar Ivica Dačić obišao je večeras policajce iz interventnih jedinica i brigade Policajci su obezbeđivali skup SNS ispred Skupštine Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obišao je večeras policajce iz interventnih jedinica i brigade koji su obezbeđivali današnji skup SNS ispred Skupštine. - Tokom razgovora izrazio sam im zahvalnost na visokom nivou profesionalizma tokom današnjeg dana - poručio je Dačić na Instagramu. - Sigurnost i stabilnost ostaju naš
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