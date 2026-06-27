(Foto, video) Učesnici skupa SNS poneli najveću zastavu: Kolona sa trobojkom širokom 10 metara ide ka Skupštini

Blic pre 1 dan
(Foto, video) Učesnici skupa SNS poneli najveću zastavu: Kolona sa trobojkom širokom 10 metara ide ka Skupštini
Na skupu 'Srbija jedna porodica' učesnici su razvili najveću srpsku zastavu dugu više od 500 metara i široku 10 metara Zastavu su nosili učesnici kolone predvođeni ministrom finansija Sinišom Malim Na skupu "Srbija jedna porodica" učesnici su razvili najveću srpsku zastavu do sada, koja je, kako je ranije najavljeno, duga više od 500 metara i široka 10 metara. Zastavu od Ulice kneza Miloša prema Domu Narodne skupštine nosi veliki broj učesnika skupa, a na čelu
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

SNS danas organizuje miting u Beogradu: Postavljene metalne barijere, štandovi i bine

SNS danas organizuje miting u Beogradu: Postavljene metalne barijere, štandovi i bine

Nedeljnik pre 1 dan
Vučić najavio ostavku na mitingu Srpske napredne stranke u Beogradu

Vučić najavio ostavku na mitingu Srpske napredne stranke u Beogradu

Slobodna Evropa pre 1 dan
Sve je spremno za veličanstveni skup u Beogradu: Reke ljudi pristižu iz svih delova Srbije - ovo su slike sa lica mesta…

Sve je spremno za veličanstveni skup u Beogradu: Reke ljudi pristižu iz svih delova Srbije - ovo su slike sa lica mesta (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 1 dan
(Video) Lider SNS stigao sa bajkerima na plato ispred Palate Srbija Vučević: Očekujem važne poruke za budućnost Srbije, dosta…

(Video) Lider SNS stigao sa bajkerima na plato ispred Palate Srbija Vučević: Očekujem važne poruke za budućnost Srbije, dosta je bilo podela

Dnevnik pre 1 dan
(Foto) Predsednik Vučić izašao na binu, usledio višeminutni aplauz Čuju se prve poruke lidera Srbije: Za nekoliko nedelja…

(Foto) Predsednik Vučić izašao na binu, usledio višeminutni aplauz Čuju se prve poruke lidera Srbije: Za nekoliko nedelja podneću ostavku! Penzioneri, očekuje vas povećanje penzija pre januara!

Dnevnik pre 1 dan
(Uživo) Vučić predložio naziv liste "Ujedinjena Srbija". Predsednik najavio novo povećanje penzija i nove investicije…

(Uživo) Vučić predložio naziv liste "Ujedinjena Srbija". Predsednik najavio novo povećanje penzija i nove investicije, funkcionerima poručio "Slušajte narod"

Dnevnik pre 1 dan
(Video) Plato ispred Palate Srbija pun bajkera, stigao i Vučević! Hiljade građana na putu ka centru Beograda gde će se održati…

(Video) Plato ispred Palate Srbija pun bajkera, stigao i Vučević! Hiljade građana na putu ka centru Beograda gde će se održati veličanstveni skup

Dnevnik pre 1 dan
Povezane vesti »

Ključne reči

SNSSiniša Mali

Politika, najnovije vesti »

Što je manje opozicionih kolona, veće su šanse za njen uspeh

Što je manje opozicionih kolona, veće su šanse za njen uspeh

Radar pre 56 minuta
Vučić: Ovo su moji poslednji dani kao predsednika, predložiću da se lista za izbore zove „Ujedinjena Srbija“

Vučić: Ovo su moji poslednji dani kao predsednika, predložiću da se lista za izbore zove „Ujedinjena Srbija“

Danas pre 1 sat
Grbović (PSG) u Nišu: Želimo veću decentralizaciju i više ovlašćenja za gradove u Srbiji

Grbović (PSG) u Nišu: Želimo veću decentralizaciju i više ovlašćenja za gradove u Srbiji

Danas pre 1 sat
Šta zakon kaže o ostavci predsednika Srbije i ko ga zamenjuje?

Šta zakon kaže o ostavci predsednika Srbije i ko ga zamenjuje?

Danas pre 4 sati
Zrenjaninska opozicija zatražila ostavku gradonačelnika Sime Salapure

Zrenjaninska opozicija zatražila ostavku gradonačelnika Sime Salapure

Danas pre 4 sati