(Foto, video) Učesnici skupa SNS poneli najveću zastavu: Kolona sa trobojkom širokom 10 metara ide ka Skupštini

Na skupu 'Srbija jedna porodica' učesnici su razvili najveću srpsku zastavu dugu više od 500 metara i široku 10 metara Zastavu su nosili učesnici kolone predvođeni ministrom finansija Sinišom Malim Na skupu "Srbija jedna porodica" učesnici su razvili najveću srpsku zastavu do sada, koja je, kako je ranije najavljeno, duga više od 500 metara i široka 10 metara. Zastavu od Ulice kneza Miloša prema Domu Narodne skupštine nosi veliki broj učesnika skupa, a na čelu