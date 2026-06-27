(Mapa) Ako ovaj grad padne, Ukrajini preti slom! U toku je bitka koja može da odredi budućnost rata, ruska vojska upala u tvrđavu

Analitičari upozoravaju da bi pad Kostjantinivke mogao otvoriti put za rusko napredovanje prema Kramatorsku i Slovjansku, što bi značilo stvarni proboj kroz ukrajinski "pojas tvrđava” u Donbasu Bitka za Kostjantinivku smatra se presudnom i mogla bi odrediti ravnotežu snaga i tok daljih urbanih borbi na istoku Ukrajine Dok pažnju svetske javnosti poslednjih nedelja privlače ukrajinski napadi dronovima na rusku teritoriju, na istoku Ukrajine odvija se možda jedna od