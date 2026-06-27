(Mapa) Ako ovaj grad padne, Ukrajini preti slom! U toku je bitka koja može da odredi budućnost rata, ruska vojska upala u tvrđavu

Blic pre 32 minuta
(Mapa) Ako ovaj grad padne, Ukrajini preti slom! U toku je bitka koja može da odredi budućnost rata, ruska vojska upala u…
Analitičari upozoravaju da bi pad Kostjantinivke mogao otvoriti put za rusko napredovanje prema Kramatorsku i Slovjansku, što bi značilo stvarni proboj kroz ukrajinski "pojas tvrđava” u Donbasu Bitka za Kostjantinivku smatra se presudnom i mogla bi odrediti ravnotežu snaga i tok daljih urbanih borbi na istoku Ukrajine Dok pažnju svetske javnosti poslednjih nedelja privlače ukrajinski napadi dronovima na rusku teritoriju, na istoku Ukrajine odvija se možda jedna od
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Krim više nije nedodirljiv: Rusija sve skuplje plaća kontrolu nad poluostrvom

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Ogromna pomoć Ukrajini: Na konferenciji u Poljskoj potpisano 160 sporazuma vrednih preko 10 milijardi evra

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(Mapa) Ako ovaj grad padne, Ukrajini preti slom! U toku je bitka koja može da odredi budućnost rata, ruska vojska upala u…

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Da li Ukrajina treba Evropi?

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