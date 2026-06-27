Novi zemljotres pogodio Venecuelu! Građani u strahu, preko 1.000 mrtvih, nestali se i dalje broje

Prethodni zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni uništili su više od 250 zgrada i usmrtili najmanje 920 ljudi, dok je oko 50.000 nestalo Vanredno stanje proglašeno je u zemlji, a spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživelima u ruševinama, posebno u La Gvairi, Marakaji i Karakasu Novi zemljotres pogodio je Venecuelu dva dana nakon što su dva snažna zemljotresa sravnila zgrade sa zemljom i usmrtila skoro 1.000 ljudi, poslednji potres zabeležen je rano jutros po